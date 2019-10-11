Власти Украины обсудили вопрос покупки земли иностранцами

Правительство Украины и Верховная рада придумали ограничения, которые не позволят иностранцам скупить украинские земли.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Парламентарии предложили ввести переходный период до 1 января 2024 года. В этот период компании, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству иному, чем законодательство Украины, иностранные государства не смогут покупать земли сельскохозяйственного назначения, государственной, коммунальной собственности, а также паевые земли», — указывается в сообщении.

Отмечается, что исключение будет сделано для той земли, которая на момент вступления в силу закона уже есть в аренде.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

Вместе с этим депутаты Одесского областного совета потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, Верховной рады и правительства страны не допустить продажи сельскохозяйственных земель.

Подробнее — в материале RT.