Правительство Украины одобрило первый законопроект о земельной реформе

Правительство Украины одобрило законопроект о рынке земли в стране. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы сегодня одобрили первый проект закона, первый из пакета о земельной реформе. Мы сегодня подадим его в парламент», — цитирует председателя правительства РИА Новости.

20 сентября около тысячи украинских аграриев в Одесской области вышли на акцию протеста против земельной реформы.

Как рассказал украинский премьер в начале сентября, земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.