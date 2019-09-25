Правительство Украины одобрило первый законопроект о земельной реформе

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Правительство Украины одобрило законопроект о рынке земли в стране. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.
Правительство Украины одобрило первый законопроект о земельной реформе
  • Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото / © РИА Новости

Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы сегодня одобрили первый проект закона, первый из пакета о земельной реформе. Мы сегодня подадим его в парламент», — цитирует председателя правительства РИА Новости.

20 сентября около тысячи украинских аграриев в Одесской области вышли на акцию протеста против земельной реформы.

Как рассказал украинский премьер в начале сентября, земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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