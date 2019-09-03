Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность её сейчас обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, что они регистрируют юридическое лицо здесь, на Украине, и здесь платят налоги», — сказал премьер.

Он отметил, что для украинских фермеров планируется создать преференции, в частности по компенсации процентной ставки по кредитам.

«Мы планируем, чтобы украинец был потенциально в более выгодных условиях, чем его иностранный конкурент», — добавил Гончарук. 

Ранее Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.

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