На Украине люди вышли на акцию протеста против земельной реформы

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Около тысячи украинских аграриев в Одесской области вышли на акцию протеста против земельной реформы.
На Украине люди вышли на акцию протеста против земельной реформы
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом говорится в сюжете телеканала «112 Украина».

Отмечается, что люди встали с плакатами вдоль трассы Киев — Одесса, а также припарковали там сельскохозяйственную технику.

По словам главы Любашевского районного совета Сергея Паровика, в акции приняли участие демонстранты из ряда районов страны. Как он отметил, протестующие обеспокоены тем, что землю, возможно, будут продавать иностранцам.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.

В июле депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о желании иностранцев получить земли Украины.

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