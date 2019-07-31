Эксперт прокомментировал планы реформ на Украине

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Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Эксперт прокомментировал планы реформ на Украине
  • Reuters

«Снятие моратория на продажу земли — это очень специфическая тема, но, насколько я понимаю, условия для создания рынка земли не созданы и создать их за оставшиеся месяцы нереально», — сказал эксперт.

Как отметил политолог, непонятно число украинских граждан, претендующих на землю, нет кадастра земли, и открыть в таких условиях торговлю землёй означает создать благоприятную почву для всякого рода мошенников, в том числе международных.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук рассказал о планах по реформам в экономике.

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