Эксперт прокомментировал планы реформ на Украине
- Reuters
«Снятие моратория на продажу земли — это очень специфическая тема, но, насколько я понимаю, условия для создания рынка земли не созданы и создать их за оставшиеся месяцы нереально», — сказал эксперт.
Как отметил политолог, непонятно число украинских граждан, претендующих на землю, нет кадастра земли, и открыть в таких условиях торговлю землёй означает создать благоприятную почву для всякого рода мошенников, в том числе международных.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук рассказал о планах по реформам в экономике.