В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине
Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний при помощи Международного валютного фонда (МВФ).
«МВФ это наш стратегический партнёр», — цитирует Гончарука Bloomberg.
Он также отметил, что в первую очередь должны быть приватизированы банки.
«Когда мы демонстрируем изменения в подходе приватизации, когда мы привлекаем большие компании для добычи ресурсов, — всё это служит сигналом о том, что правила изменились», — добавил политик.
Ранее сообщалось о намерении властей Украины реформировать СБУ.