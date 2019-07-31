В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук рассказал о планах по реформам в экономике.

Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний при помощи Международного валютного фонда (МВФ).

«МВФ это наш стратегический партнёр», — цитирует Гончарука Bloomberg.

Он также отметил, что в первую очередь должны быть приватизированы банки.

«Когда мы демонстрируем изменения в подходе приватизации, когда мы привлекаем большие компании для добычи ресурсов, — всё это служит сигналом о том, что правила изменились», — добавил политик.

Ранее сообщалось о намерении властей Украины реформировать СБУ.