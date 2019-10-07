В Одесской области потребовали от Зеленского не разрешать продажу земли

Депутаты Одесского областного совета потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, Верховной рады и правительства страны не допустить продажу сельскохозяйственных земель.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Только что Одесский облсовет принял обращение к президенту, Верховной раде и кабмину с требованием не открывать рынок земли в том диком формате, который внёс кабмин. Я выступал и тоже поддержал это обращение», — указал он, приложив к посту фотографию обращения.

По мнению одесских парламентариев, если продажу одобрят, то землю скупят иностранцы и Украина утратит независимость.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

Как отметила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, одобренный правительством законопроект о рынке земли позволит продать 72% территории государства иностранцам.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.