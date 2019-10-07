В Одесской области потребовали от Зеленского не разрешать продажу земли

Короткая ссылка
Депутаты Одесского областного совета потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, Верховной рады и правительства страны не допустить продажу сельскохозяйственных земель.
В Одесской области потребовали от Зеленского не разрешать продажу земли
  • © president.gov.ua

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Только что Одесский облсовет принял обращение к президенту, Верховной раде и кабмину с требованием не открывать рынок земли в том диком формате, который внёс кабмин. Я выступал и тоже поддержал это обращение», — указал он, приложив к посту фотографию обращения.

По мнению одесских парламентариев, если продажу одобрят, то землю скупят иностранцы и Украина утратит независимость. 

Ранее правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

Как отметила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, одобренный правительством законопроект о рынке земли позволит продать 72% территории государства иностранцам.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить