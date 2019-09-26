Тимошенко прокомментировала законопроект о земельной реформе
- Reuters
«Первое, о чём этот закон, — что 42 млн га украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам», — приводит ТАСС её слова.
Тимошенко уточнила, что 42 млн га — это 72% территории Украины.
В начале сентября сообщалось, что земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».
Ранее правительство Украины одобрило законопроект. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.