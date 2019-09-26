Тимошенко прокомментировала законопроект о земельной реформе

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что одобренный правительством Украины законопроект о рынке земли позволит продать 72% территории государства иностранцам.
Тимошенко прокомментировала законопроект о земельной реформе
  • Reuters

«Первое, о чём этот закон, — что 42 млн га украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам», — приводит ТАСС её слова.

Тимошенко уточнила, что 42 млн га — это 72% территории Украины.

В начале сентября сообщалось, что земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».

Ранее правительство Украины одобрило законопроект. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

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