Тимошенко прокомментировала законопроект о земельной реформе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что одобренный правительством Украины законопроект о рынке земли позволит продать 72% территории государства иностранцам.

«Первое, о чём этот закон, — что 42 млн га украинской земли могут быть проданы полностью, в том числе иностранцам», — приводит ТАСС её слова.

Тимошенко уточнила, что 42 млн га — это 72% территории Украины.

В начале сентября сообщалось, что земельная реформа будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».

Ранее правительство Украины одобрило законопроект. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.