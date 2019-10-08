«Угроза суверенитету»: почему на Украине выступают против продажи сельскохозяйственных угодий

Депутаты Одесского областного совета выступили против отмены моратория на продажу земли на Украине. По их мнению, законопроект, разрешающий приобретать сельскохозяйственные угодья в том числе и иностранцам, в конечном итоге может привести к обнищанию села и разорению фермерства. При этом эксперты уверены, что, несмотря на недовольство украинцев земельной реформой, она будет принята. Зеленскому нужны средства для выполнения социальных обязательств, к тому же в свободной продаже земли заинтересован и крупный бизнес, считают аналитики.

Одесский областной совет обратился к правительству, Верховной раде и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не отменять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действующий с 2001 года. Текст обращения был утверждён на внеочередной сессии облсовета 55 голосами из 84.

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«Мы, депутаты Одесского областного совета и, вероятно, украинцев в целом, обращаемся к вам по поводу анонсированной продажи украинских земель», — говорится в документе.

В обращении подчёркивается, что у депутатов облсовета вызывает крайнюю обеспокоенность проект закона о земельной реформе, одобренный в сентябре правительством Украины. Эта инициатива в числе прочего предусматривает возможность приобретения иностранцами земли сельскохозяйственного назначения.

Однако граждане иностранных государств должны при этом регистрироваться как юридические лица на Украине и платить налоги в стране регистрации. Это положение земельной реформы специально разъяснил в интервью телеканалу ICTV премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Планируемые изменения прокомментировал также и президент Украины. На встрече с аграриями 19 сентября Зеленский подчеркнул, что «земля — это собственность граждан» Украины. Он высмеял «страшилки про китайцев, про арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами» после вступления в силу земельной реформы.

«Мы считаем, что принятие указанного законопроекта приведёт к краху нашей независимости и является прямой угрозой суверенитету Украины — базовым принципам, закреплённым Конституцией Украины», — полагают депутаты Одесского облсовета.

По их мнению, принятие закона приведёт к «тотальной скупке украинских земель сельскохозяйственного назначения иностранцами, следствием чего будет уничтожение украинских фермеров, упадок села, способствование экономической деградации и социальной напряжённости».

Напомним, что в Одесской области уже прошли протесты против законопроекта об отмене моратория на продажу земли. Около тысячи человек 20 сентября выстроились вдоль трассы Киев — Одесса с плакатами, осуждающими земельную реформу. По утверждениям организаторов акции, в ней участвовали люди из разных регионов Украины.

«Опасения вполне понятны»

Законопроект о земельной реформе будет рассмотрен уже в октябре, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Между тем многие депутаты парламента поддерживают позицию Одесского облсовета.

Здание Одесской государственной администрации

© oblrada.odessa.gov.ua

«Земельная реформа — это хаос. Нормального реестра земли нет, правила продажи участков до сих пор не утверждены. Зеленский говорит, что иностранцы не смогут купить украинскую землю. Но эту норму достаточно просто обойти: достаточно приобрести украинское юридическое лицо. Так что опасения депутатов Одесского облсовета вполне понятны», — говорит источник RT в партии «Батькивщина».

Сторонники Петра Порошенко также недовольны земельной реформой. Так, собеседник RT из партии «Европейская солидарность» считает, что Зеленский своими действиями может не только расколоть парламент, но и спровоцировать новую волну уличных демонстраций.

«Осенью протестные настроения возрастают. Надо быть очень наивным политиком, чтобы одновременно принимать решение по продаже земли сельскохозяйственного назначения и утверждать формулу Штайнмайера. Видимо, Зеленский ожидает, что в Киев на Майдан приедет вся Украина», — говорит депутат от «Европейской солидарности».

В поддерживающей Зеленского партии «Слуга народа» тем не менее подчёркивают, что глава государства твёрдо намерен провести земельную реформу, и относятся к его решению с одобрением.

«Президент понимает, что нужно повышать уровень жизни населения. Слишком большие надежды были возложены на нового главу государства. Но деньги госбюджет может получить только от продажи активов, и потому решено распродавать землю. Кроме того, пойти на этот шаг Зеленский обещал западным партнёрам», — говорит депутат.

«Власти заинтересованы в реформе»

Эксперты отмечают, что, затевая земельную реформу, президент Украины идёт на большой риск. Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT напомнил, что украинское общество в целом не одобряет реформу.

«Общественное недовольство подогревают также аграрные олигархи. Они привыкли использовать землю через механизмы аренды и не заинтересованы в западных конкурентах, которые будут иметь доступ к дешёвым западным кредитным ресурсам», — сказал эксперт.

Жители украинского села собирают урожай

Reuters

© Gleb Garanich

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT констатирует, что недовольство земельной реформой уже активно используется оппозиционными партиями.

«Они на этом набирают очки. Думаю, эту тему будут педалировать многие политические силы, недовольные Зеленским. Депутаты облсовета не первые и не последние, кто выступил против законопроекта о земле», — полагает Ищенко.

Руслан Бортник допускает, что принятие законопроекта о земле может стать катализатором протестов против действующего президента.

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«Пока команда Зеленского проигрывает в коммуникации с обществом по вопросу о земельной реформе. Возможно, его стоит вынести на референдум или всё-таки ограничить круг лиц, которые могут приобретать украинскую землю», — полагает Бортник.

Однако заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью RT весьма скептически оценил перспективы того, что Зеленский согласится вынести законопроект о земельной реформе на референдум.

«В «Слуге народа», конечно, есть сторонники сохранения моратория на продажу земли. Но Зеленский и те, кто привёл его к власти, заинтересованы в земельной реформе. Проводить референдум, который мог бы её остановить, украинские власти определённо не будут», — считает Жарихин.

Эксперты не сомневаются в том, что, несмотря на все возможные трудности, президент и его команда не откажутся от земельной реформы.

Руслан Бортник отмечает, что требование отменить мораторий на продажу земли выдвигает МВФ, на поддержку которого так рассчитывает Зеленский. В свою очередь, Владимир Жарихин обращает внимание на связь окружения действующего украинского президента с транснациональными корпорациями, заинтересованными в скупке иностранных активов. Ростислав Ищенко напоминает, что покупка сельскохозяйственной земли может быть выгодна её нынешним фактическим собственникам — крупному капиталу, как украинскому, так и иностранному.

«Депутатам Одесского облсовета, которые боятся того, что Украину распродадут, думаю, беспокоиться уже поздно. Всё, что иностранцы хотели скупить, они давно уже скупили, только это выглядит как долгосрочная аренда. Когда примут закон о земле, они просто официально приобретут то, чем уже фактически владеют», — заключает Ищенко.