«Отложенная катастрофа»: к каким последствиям может привести свободный оборот сельхозугодий на Украине

До 1 октября правительство Украины должно внести в Верховную раду несколько законопроектов по обеспечению экономического роста страны. Об этом говорится в указе Владимира Зеленского. Важнейшими мерами в этом направлении станут отмена моратория на куплю-продажу земли и введение свободного оборота сельхозугодий, которое ранее официальный Киев расценивал как «угрозу нацбезопасности». По данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан выступают против открытия рынка земли. Многие аграрии опасаются, что украинский чернозём в конечном итоге окажется в собственности иностранцев. В украинском кабмине такого варианта развития событий не исключают, хотя Зеленский пообещал не отдавать землю зарубежным инвесторам. Эксперты полагают, что либерализация оборота сельхозугодий даст только краткосрочный положительный эффект и может привести к социально-экономической катастрофе на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции». Согласно этому документу, кабинет министров должен разработать комплекс законопроектов и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной рады.

В частности, до 1 октября правительство обязано подготовить поправки о свободном обороте сельхозземель, легализации игорного бизнеса, упорядочивания добычи янтаря. К 1 декабря кабмин обязан разработать пакет правовых актов, направленных на проведение «большой приватизации» и вывод из тени доходов граждан.

Также Зеленский поручил исполнительной власти до 1 января 2020 года подготовить лоты для проведения аукционов «по продаже специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами» и план мероприятий по формированию конкурентного рынка услуг локомотивной тяги.

«Ценный ресурс»

Введение на Украине земельного рынка считается одной из самых спорных экономических инициатив Зеленского. Президент неоднократно говорил о необходимости отмены моратория на продажу земли, который действует с 2002 года. Украинский лидер рассчитывает, что Верховная рада одобрит закон о свободном обороте сельхозугодий уже до 1 декабря.

В последний раз парламент продлевал временный запрет на куплю-продажи земли в декабре 2018-го. Мораторий будет действовать до конца текущего года. Как указывалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, создание земельного рынка может привести к тому, что государство потеряет контроль над сельхозугодьями.

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«Отмена в условиях военного положения (действовало до 20 декабря 2018 года. — RT) и экономического кризиса моратория на отчуждение сельскохозяйственных земель без урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельскохозяйственного назначения является угрозой как национальной, так и продовольственной безопасности нашего государства, которое может потерять ценный ресурс — украинские сельскохозяйственные земли», — говорилось в документе.

Ещё одна причина, по которой продлевался мораторий, — отсутствие всеобъемлющего земельного кадастра. На сегодняшний день он заполнен на 76%. Однако, как ожидают в партии «Слуга народа», к середине 2020 года этот показатель приблизится к 85%.

Подавляющее большинство украинцев выступают против отмены моратория. Согласно июньскому опросу социологической группы «Рейтинг», 68% граждан отрицательно относятся к открытию земельного рынка. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 20% респондентов. В сентябрьском опросе социологической службы Центра Разумкова цифры иные, хотя отношение общества к острому вопросу в целом осталось прежним: против отмены моратория на рыночные сделки с землёй выступили 49,1%, и лишь 31% украинцев поддержали соответствующее предложение властей.

20 сентября Всеукраинский аграрный совет (ВАС) объявил о старте более двух десятков акций протеста против свободного оборота земли. Аграрии опасаются, что сельхозугодья будут скуплены юридическими лицами, учреждёнными иностранцами.

Владимир Зеленский на конференции «Эффективное управление земельными ресурсами» в Киеве

© president.gov.ua

Выступая 19 сентября в Киеве на конференции «Эффективное управление земельными ресурсами», Зеленский опроверг вероятность поглощения земельного рынка зарубежными собственниками. Зеленский пообещал, что угодья по-прежнему будут принадлежать гражданам республики.

«В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабов или инопланетянах, которые ввезут нашу землю вагонами, — это бред… Земля — это собственность граждан. У них наконец-то должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю», — сказал Владимир Зеленский.

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По его словам, отсутствие рынка не позволяет украинцам владеть, пользоваться и распоряжаться землёй. Подобная ситуация, как считает Зеленский, привела к распространению разнообразных серых схем и махинаций.

Однако опасения украинцев насчёт возможного перехода сельхозугодий в собственность иностранцам возникли не на пустом месте, отмечают эксперты. В программе «Свобода слова» на телеканале ICTV премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил возможность приобретения земли зарубежными физическими лицами.

«Нам нужно позволить операции с землёй для всех, кто имеет возможность сейчас её обрабатывать, в том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги», — отметил Гончарук.

Правительство республики ожидает, что открытие рынка земли станет стимулом для экономического роста. В представлении Гончарука украинцы будут на равных конкурировать с иностранцами. Для этого физическим и юридическим лицам страны кабмин обещает сниженную кредитную ставку на покупку земли.

На текущий момент детали грядущей земельной реформы неизвестны. По информации руководства Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, рассматриваются 35 сценариев введения рынка сельхозугодий.

«Люди останутся без земли»

Введение свободного оборота сельхозугодий — одно из требований международных кредиторов Украины. Главными лоббистами этой меры считаются Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Например, МВФ традиционно привязывает проведение земельной реформы к перечислению Киеву очередного транша. Правда, в настоящее время, как утверждает министр финансов Александр Данилюк, открытие рынка сельхозугодий не входит в список обязательных условий для осуществления выплат Украине. В то же время разработка законопроекта об обороте земли проходит под контролем Всемирного банка.

Уборка зерна в Николаеве, Украина

Reuters

© Vincent Mundy

В беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев предположил, что за счёт земельной реформы правительство Украины рассчитывает выручить дополнительные средства на пополнение госказны. Бюджет страны уже не первый год верстается под выплату внешнего долга. В 2020 году на эти цели уйдёт почти половина доходов Украины (438 млрд грн.).

«Плодородные чернозёмы — единственный ресурс Украины, который можно более или менее выгодно продать. Причём я не сомневаюсь, что украинскую землю начнут прибирать к рукам иностранцы. В законопроекте, который готовит кабмин, непременно будут прописаны условия, которые позволят зарубежным фирмам либо открыто покупать сельхозугодья, либо контролировать их через резидентов на Украине», — пояснил Суздальцев.

Эксперт считает неслучайным факт участия представителей международных кредиторов в разработке законопроекта об обороте земли. Как прогнозирует Суздальцев, украинские чернозёмы могут скупить американские, европейские и китайские компании. В итоге Украина лишится возможности обеспечивать собственную продовольственную безопасность.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии RT отметил, что 80% украинских сельскохозяйственных земель на правах долгосрочной аренды владеют примерно десять агропромышленных холдингов. Реформа, которую продвигает Зеленский, приведёт к легализации существующего порядка и одновременно ухудшит положение фермеров и пайщиков.

«Анонсированная земельная реформа означает, что холдинги за небольшие деньги выкупят землю у нынешних собственников. Бюджет от этого практически ничего не получит, кроме налогов со сделок купли-продажи. В итоге средний и малый бизнес на селе будет окончательно задавлен, люди останутся без земли и попадут в зависимость от агрохолдингов», — констатировал Ищенко.

Участие МВФ и Всемирного банка в разработке земельной реформы эксперт объяснил их желанием получать от Украины своевременные платежи по кредитам. По его словам, международные организации в отношениях со всеми странами-должниками требуют открыть рынок земли и провести масштабную приватизацию.

«На мой взгляд, умысел кредиторов Украины сводится к тому, чтобы продолжать получать от Киева деньги любыми возможными способами. Распродажа земли и активов — самый простой путь. Правда, положительный эффект от этих мер будет краткосрочным, ведь устойчивая база для экономического роста не создаётся. Для государства Украина реализация советов МВФ грозит отложенной экономической катастрофой, а для сельских жителей — неизбежной нищетой», — подытожил Ищенко.