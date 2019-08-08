Зеленский намерен легализовать на Украине казино
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«Мы легализируем азартные игры, а именно работу в казино в пятизвёздочных отелях», — цитирует его РИА Новости.
Президент добавил, что легализация игорного бизнеса будет стимулировать развитие туристического кластера.
Как отмечает агентство, азартные игры законодательно запрещены на Украине с 2009 года.
В июне Зеленский раскритиковал существующие на Украине нормы, призвав, в частности, легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель.
Тогда он заявил, что стране «нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования».