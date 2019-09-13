«Болезненный и затяжной процесс»: как Украина намерена внедрять эстонский опыт евроинтеграции

Украинское правительство готово использовать «эстонский опыт» в проведении экономических и государственных реформ. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По мнению главы кабмина, Киев может взять на вооружение политику Таллина по либерализации энергетической отрасли и развитию электронного государства. Это, как рассчитывают в правительстве Украины, позволит приблизить страну к максимальной интеграции в Евросоюз. Однако, как прогнозируют аналитики, внедрение «эстонского опыта» не позволит Киеву решить фундаментальные проблемы в системе госуправления и может крайне негативно отразиться на энергетическом секторе страны.

Власти Украины намерены окончательно избавить страну от советского наследия и максимально интегрироваться в Евросоюз, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По его словам, Киев рассчитывает использовать «эстонский опыт» в процессе реформирования экономики, энергетического комплекса и системы государственного управления.

В частности, глава правительства обозначил намерение по примеру прибалтийской республики либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов.

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«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — сказал Гончарук.

Глава кабмина также отметил, что Киев планирует изучить опыт Таллина в построении «государства в смартфоне» и применении современных технологий в управлении страной.

В разговоре с RT политолог Александр Дудчак предположил, что офис Зеленского и новое правительство Украины таким образом стремятся продемонстрировать Брюсселю и собственным гражданам «рабочий настрой» в сфере евроинтеграции. Именно по этой причине Киев публично объявляет о готовности использовать опыт восточноевропейских стран — членов ЕС.

«При Порошенко на Украине было много громогласных заявлений по поводу евроинтеграции, за которую «стоял Майдан». Но в Брюсселе неоднократно давали Киеву понять, что дверь будет закрыта ещё очень долго. Видимо, у Зеленского решили быть менее навязчивыми, делая акцент на демонстрации желания «учиться» у тех, кого относительно недавно взяли в Евросоюз», — рассуждает Дудчак.

Сбои в электронном государстве

Эстония считается одной из самых прогрессивных стран Европы по внедрению цифровых технологий в сферу государственных услуг. Практически всё взаимодействие граждан и власти, включая голосование на выборах, выведено в Сеть. Достичь таких результатов республике удалось, в том числе благодаря финансовой поддержке Европейского союза.

Зеленский и представители его команды неоднократно говорили о желании развивать концепцию электронного государства, ориентируясь на опыт передовых в этом отношении стран.

30 июля президент подписал закон о мерах улучшения доступа к госуслугам в Сети. Документ предусматривает создание единого портала, с помощью которого граждане могут получать информацию о себе в 350 государственных реестрах. В будущем украинцы смогут пользоваться примерно 200 услугами в режиме онлайн.

Владимир Зеленский на форуме интернет-деятелей iForum 2019

© president.gov.ua

В августе советник украинского лидера Михаил Фёдоров заявил, что следующие президентские выборы будут проводиться с использованием системы электронного голосования. Эту процедуру планируется отработать на выборах в местные органы власти.

Между тем электронное государство в Эстонии функционирует отнюдь не идеально. Так, в сентябре аудит Госконтроля страны выявил критические недостатки в четырёх из девяти государственных информационных систем. Неудачными были признаны системы департамента полиции и пограничной охраны МВД, Минюста, Министерства социальных дел и Министерства образования и науки.

Ранее Керсти Кальюлайд, выступая перед парламентом, заявила, что «ядро электронного государства стареет» и нуждается в дополнительных финансовых и технологических ресурсах.

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Несовершенно функционирует в Эстонии и процесс электронного голосования. Например, в мае на выборах в Европарламент эстонские политики, в фамилиях которых при написании латиницей есть буквы ä, ö, ü, õ, не нашли себя в списках на сайте Республиканской избирательной комиссии. Кроме того, некоторые граждане обнаружили свои электронные подписи в бланках кандидатов, за которых они не голосовали.

В июле на недостатки системы электронного голосования Эстонии обратило внимание Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ). Организация сообщила, что Таллину «необходимы стратегии по снижению риска и анализ потенциальных последствий обвинений в кибератаках против инфраструктуры интернет-голосования».

В беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич отметил, что цифровизация в целом повышает эффективность управления государством и экономикой, но не является способом решения фундаментальных проблем, которые находятся на повестке дня Эстонии и Украины.

«Общемировая практика доказывает необходимость развития электронного государства. Отказ от этого — проявление ретроградства. Тем не менее, цифровизацию госуслуг нельзя воспринимать как панацею от всех экономических и политических болезней. Если государство пребывает в тяжёлой кризисной ситуации, то от перевода на «цифру» не стоит ожидать серьёзного оздоровительного эффекта», — пояснил Межевич.

Эксперт подчеркнул, что перед созданием электронного государства руководству Украины необходимо привести в порядок ключевые отрасли промышленности, отремонтировать дороги, «очеловечить» судебную, политическую и государственную системы, а также создать инфраструктуру для развития широкополосного интернета. Иначе цифровизация страны не достигнет целей, на которые рассчитывает Зеленский и новый кабмин, полагает Межевич.

«Похоронить тепловую энергетику»

Опрошенные RT эксперты сомневаются в адекватности намерения Гончарука использовать «эстонский опыт» в экономике и, в частности, энергетическом секторе. Как известно, прибалтийская республика постепенно отказывается от традиционных источников энергии в пользу развития «зелёных» технологий. Речь идёт о более широком использовании возобновляемых ресурсов (солнечное тепло, водные потоки, ветер, биогаз).

«Очевидно, что один сектор экономики скоро станет двумя — сланец (стратегический энергоресурс Эстонии) и производство энергии разделятся. Производство энергии должно стать зелёным, а сланцу придется подождать до тех пор, пока мы не найдём для него более экологически чистого применения», — сказала Кальюлайд 9 сентября на открытии новой парламентской сессии.

Однако Николай Межевич назвал провальной энергетическую реформу, которую в последние годы в угоду Евросоюзу проводит руководство Эстонии. Эксперт уверен, что Таллин совершает большую ошибку, закрывая электростанции, работающие на горючих сланцах.

«Европа требует от Эстонии снижения углеродных выбросов за счёт отказа от сланца. Он действительно неэкологичен, но никакой внятной альтернативы этому минералу не предлагается. При интеграции Украины в энергорынок ЕС неизбежно станет вопрос о сокращении или ликвидации электростанций на угле. И так называемый эстонский опыт может похоронить тепловую энергетику Украины. Рекомендовать следовать эстонской энергетической политике могут только люди, абсолютно не знакомые с тем, как она работает на практике», — подчеркнул Межевич.

В свою очередь, Александр Дудчак также считает, что «эстонский опыт» в экономке и энергетике абсолютно не применим к Украине. Он отметил, что Эстония — небольшое по площади государство, которое лишено тяжёлой промышленности, атомных электростанций и энергоресурсов. В то время как экономика Украины не может функционировать без АЭС, закупок угля и природного газа.

Трипольская ТЭЦ, Украина

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Попытки приравнять Украину к Эстонии — это акт глупости и предательства нового киевского руководства. Украина всегда была экспортёром электроэнергии, Эстония — импортёром. То, о чём говорит Гончарук, означает отказ от оставшихся экономических преимуществ, которыми всё ещё обладает Украина. Я думаю, что Европа уговаривает Киев закрыть АЭС по примеру Литвы и других восточноевропейских государств», — предположил Дудчак.

В настоящее время офис Зеленского продолжает курс на имплементацию европейского энергетического законодательства, который был взят ещё во времена президентства Петра Порошенко. По словам Дудчака, дальнейшая интеграция Украины в ЕС превратит страну в рынок сбыта западных энергетических компаний.

«Все эти горе-реформаторы забывают о том, что электроэнергетическая система Украины синхронизирована с российской. Это как раз пресловутое «советское наследие», от которого так хочет избавиться Гончарук с помощью «эстонского опыта». Перестройка энергосистемы Украины — очень болезненный и затяжной процесс. Под лозунгами повышения конкуренции и евроинтеграции Киев продолжит повышать цены для потребителей и увеличивать зависимость страны от поставок энергоресурсов из-за рубежа», — констатировал Дудчак.