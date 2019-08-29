«Подбор по уровню преданности»: на Украине назначили новый кабинет министров

На Украине состоялось первое заседание Верховной рады нового созыва, в ходе которого был сформирован новый кабинет министров. Премьером стал 35-летний Алексей Гончарук, прежде занимавший должность замглавы администрации президента Владимира Зеленского. В отставку отправили ряд прежних чиновников, среди которых генпрокурор Юрий Луценко и глава СБУ Василий Грицак. В то же время руководитель МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Эксперты считают, что после формирования нового правительства ответственность целиком ложится на Зеленского, который больше не может говорить о противодействии со стороны прежних назначенцев. Вместе с тем источники RT в политических партиях Украины предупреждают, что у новых членов кабмина нет опыта для глобальных изменений.

На Украине проходит первый день заседания нового, девятого созыва Верховной рады. Большинство мест в парламенте (254 из 450) удерживает поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа».

Выступая перед депутатами, глава государства заявил, что у парламентариев есть год, чтобы продемонстрировать свою эффективность. В противном случае Зеленский пригрозил распустить Раду.

«Не дай бог вы войдёте в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную раду не так страшно», — сказал он.

Напомним, Рада восьмого созыва была распущена Зеленским досрочно, её полномочия истекали только осенью.

«Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент… который воплотил всё, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, я вас очень прошу, прогулов, кнопкодавства», — подчеркнул он.

Главными задачами для народных избранников Зеленский назвал завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма». Напомним, что большинство жителей полуострова на референдуме в 2014 году проголосовали за воссоединение с Россией.

Источник RT в партии «Слуга народа» отметил, что Зеленский требует от парламента быстрой и квалифицированной работы.

«Он запретил депутатам покидать зал во время рассмотрения законопроектов, прогуливать заседания и требует от депутатов работать, сколько потребуется. Мне просто интересно, когда депутаты выскажут неудовольствие? Фактически их лишили возможности действовать самостоятельно», — отметил депутат.

По его словам, Зеленский пребывает в эйфории, считает, что ему всё по силам, и этим новый президент напоминает Петра Порошенко в 2014 году.

«Чем всё закончилось, мы все знаем», — заключил депутат.

Новый премьер-министр

В первый день Рада начала формировать кабинет министров Украины. Так, председателем кабмина был выбран 35-летний замглавы администрации президента Алексей Гончарук, отвечавший в команде Зеленского за экономические преобразования. По данным СМИ, Гончарук имеет учёную степень (PhD) в области права. До 2014 года работал юристом и занимался бизнесом — право заниматься адвокатской деятельностью он получил ещё в 2007 году, однако в 2018-м оно было приостановлено.

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В 2014 году он вступил в либеральную проевропейскую партию «Сила людей» и в том же году избирался в парламент, однако безуспешно. Позже Гончарук занимал пост внештатного советника министра экологии и природных ресурсов, а затем — советника главы Минэкономразвития Украины.

С 2015 по 2019 год возглавлял Офис эффективного регулирования независимого экспертно-аналитического центра, созданный Министерством экономического развития при участии западных грантов. Цель организации, как утверждается на сайте, — «разработать и внедрить инструменты эффективного государственного регулирования, направленные на общественный интерес и развитие малого и среднего предпринимательства».

На посту замглавы администрации Зеленского Гончарук занимался вопросами развития экономики. Он отмечал, что его мечта — добиться того, чтобы «через три года Украина вошла в топ-10 рейтинга World Doing Business», который говорит о лёгкости ведения бизнеса в стране. На данный момент Украина занимает в нём 71-е место.

Обращаясь к депутатам по завершении голосования, Гончарук отметил, что главной задачей его работы будет рост экономики «минимум по 5—7%», что должно позволить «приблизиться к уровню, который считается нормальным в мире».

«Вы все знаете наши проблемы: это и долги, которые достались нам в наследство, это и вдребезги разбитая инфраструктура, и война на востоке, — сказал он. — У нас до сих пор коррупция. Мы до сих пор не справились с тем, что, когда кто-то приходит к власти, он начинает что-то пилить».

Алексей Гончарук

РИА Новости

От Гончарука стоит ожидать продолжения проевропейских реформ, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Этот человек, молодой, прозападно ориентированный либерал, поэтому, скорее всего, стоит ожидать от него в той или иной мере продолжения прозападных реформ европейского типа — в части экономики, социальной политики. Уменьшения нагрузки на бюджет в части социальной поддержки граждан, дерегуляции, возможно, демонополизации», — сказал он RT.

При этом Зеленский опирался не только на его прозападный курс, но и на лояльность, считает Бортник.

«Первое — доверие Зеленского и неспособность конкурировать в системе в силу отсутствия опыта управления большими системами. Второе — доверие со стороны западных (прежде всего европейских) институтов и партнёров»,— убеждён эксперт.

Источник в партии «Европейская солидарность» заявил RT, что Алексея Гончарука уважают украинские и иностранные эксперты. В то же время ему не дают назначить свою команду, отметил собеседник.

«Главой МВД останется Арсен Аваков, против которого выступают активисты. Аваков дружит с Игорем Коломойским. Министром станет близкий к Коломойскому Дмитрий Дубилет. Все эти назначения вызывают огромное количество вопросов. Почему именно эти люди окажутся в парламенте?» — говорит представитель партии.

Долгожданные отставки

Также Зеленский запросил у нового парламента согласие на отставку генпрокурора Юрия Луценко. Предыдущий состав отказывался лишать его поста. За время, что он находился на своём посту, Луценко неоднократно становился участником скандалов, в том числе коррупционных.

На замену ему президент предлагает Руслана Рябошапку — бывшего замминистра юстиции Украины и члена Национального агентства по борьбе с коррупцией.

В отставку отправили и главу СБУ Василия Грицака. Как и в случае с Луценко, президенту не удавалось его уволить. Ранее суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело.

Место Грицака занял Иван Баканов, руководитель студии «Квартал-95», где Зеленский работал до своего избрания. Главу государства и Баканова связывают также и дружеские связи — они вместе росли и учились. Его опыт государственной службы начался вместе с президентством Зеленского — в мае глава государства назначил его первым заместителем главы СБУ и членом Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Участники акции за отставку главы МВД Украины Арсена Авакова и главы Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко у здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, 14 мая 2019 года

РИА Новости

Обновление кабмина

В ходе голосования в Раде глава правящей партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков был назначен спикером парламента. В начале первой сессии он совместно с депутатом от партии «Голос» Ярославом Железняком внёс на рассмотрение законопроект об отставке членов кабинета министров. Правительство в текущем составе должно сложить свои полномочия перед новым созывом парламента.

Прежний глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве. На такой исход ранее указывали сообщений представителей Зеленского. Так, депутат «Слуги Народа» Роксолана Пидласа сообщила, что Зеленский призвал поддержать главу МВД Арсена Авакова и оставить его на своей должности.

«По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать», — сказала она.

Премьер-министр Гончарук также высказался в пользу сохранения Авакова на посту. Новый глава украинского правительства назвал руководителя МВД человеком, «который много сделал для того, чтобы Украина осталась в тех границах, которые есть сейчас».

Однако на Украине решение относительно Авакова вызвало серьёзный общественный резонанс. Так, 28 августа у офиса президента в Киеве несколько сотен человек приняли участие в протестах против Авакова и требуя его отставки. Участники акции считают, что министр «провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов». Протестующие жгли файеры и кричали «Аваков чёрт».

29 августа протесты продолжились, но уже у здания Рады, которая должна принять решение по новому составу парламента.

Акция против Арсена Авакова

Новым министром обороны Рада выбрала члена набсовета «Укроборонпрома» Андрея Загороднюка. Он строил свою карьеру в горнодобывающих и производственных отраслях. После начала конфликта на востоке Украины в 2014 году поддерживал ВСУ, а его компания поставляла на фронт буржуйки и машины скорой помощи.

А утверждённый на пост главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что курс страны в ЕС и НАТО неизменен. При этом, по его словам, новые власти будут стремиться к обеспечению мирной жизни в Донбассе.

«Мы будем и далее думать над следующими шагами по возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над нашими границами», — сказал Пристайко, отметив, что у Киева есть на это только полгода.

Вадим Пристайко имеет опыт работы в МИД Украины — он имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника первого класса. С 2012 по 2014 год он работал послом в Канаде, а с 2014 года стал первым заместителем министра. С 2017 года и до этого назначения он возглавлял миссию Украины при НАТО.

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Министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства стал почетный президент киевской школы экономики Тимофей Милованов. На пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции назначен дипломат и бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, вице-премьером по вопросам цифровой трансформации стал депутат от «Слуги народа» Михаил Фёдоров.

Оксана Маркарова сохранила пост министра финансов, должность министра образования и науки досталась депутату от партии «Слуга народа» Анне Новосад. Министром социальной политики стала прежний советник в Минфине Юлия Соколовская.

Во главе Минздрава оказалась Зоряна Скалецкая, прежде работавшая в комиссии по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Минздраве.

Кроме того, министром юстиции назначен Денис Малюська, ранее руководивший правлением «Офиса эффективного регулирования».

Основной принцип формирования правительства для Зеленского — лояльность министров, убеждён заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Первый момент — идёт подбор по уровню преданности, это ближайшее окружение Зеленского, которое сформировалось в ходе кампании. Считаются, что они его команда. Вопрос о компетентности не стоит. Второе — рассчитывается, что будет экспертная поддержка со стороны стран Запада», — сказал он RT.

В результате того, что Зеленский теперь контролирует и парламент, и правительство, вся полнота ответственности за принятые решения лежит на нём, подчеркнул Бортник.

«Зеленский сегодня фактически сформировал правительство, теперь ответственность за всё ложится на него. Он не сможет кивать ни на премьер-министра, который будет техническим, ни на Верховную раду или на «Слугу народа». Вся ответственность лежит на нём и вся стабильность политической системы будет зависеть от его рейтингов», — пояснил аналитик.

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При этом серьёзных изменений в политике Киева Бортник не ждёт.

«Изменения будут, но не стоит ожидать какого-то разворота. Новые повороты в экономической и социальной политике и вообще в политике будут, но я думаю, что курс сохранится приблизительно в том же направлении, в котором шла Украина и последние пять лет», — констатировал эксперт.

В партии «Батькивщина» RT высказали мнение, что Зеленский допускает те же ошибки, что и Пётр Порошенко.

«У меня ощущение дежавю. Порошенко приглашал технократов, экономистов из разных стран и даже Михаила Саакашвили. Но все эти люди не имеют опыта работы, поэтому вряд ли у них что-то получится. Гончарук может быть прекрасным специалистом, который не будет брать взятки. Но он просто может не понять суть многих «схем», у него не хватает политического опыта для глобальных изменений», — сказал собеседник RT.

По его мнению, на эту должность нужен был «человек с огромным опытом на госслужбы и железным характером».

«Но таких в правительство не приглашают», — прокомментировал ситуацию собеседник RT.