НАБУ расследует до 15 дел в отношении Луценко
- Reuters
Об этом он сказал в эфире радио «Новое время».
«В НАБУ периодически от пяти до 15 дел против меня. И сейчас есть, я периодически хожу на допросы, даю показания», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, подобная ситуация является «нормальным явлением для правового государства».
В марте адвокат Маси Найем заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Луценко. По словам юриста, генпрокурора заподозрили в разглашении данных о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.