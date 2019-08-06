НАБУ расследует до 15 дел в отношении Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) регулярно расследует против него от пяти до 15 дел.

Об этом он сказал в эфире радио «Новое время».

«В НАБУ периодически от пяти до 15 дел против меня. И сейчас есть, я периодически хожу на допросы, даю показания», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация является «нормальным явлением для правового государства».

В марте адвокат Маси Найем заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Луценко. По словам юриста, генпрокурора заподозрили в разглашении данных о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.