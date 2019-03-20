Луценко заподозрили в разглашении данных по делу Гандзюк

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Юрия Луценко. Его подозревают в разглашении данных о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

«ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генпрокурором Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Гандзюк», — написал он в Facebook.

При этом юрист рассказал, что 27 декабря лично подал в ГБР заявление о совершении Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй УК о разглашении прокурором сведений досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли дело против Луценко о незаконном обогащении.

В июле 2018 года Гандзюк облили серной кислотой. 4 ноября она скончалась.