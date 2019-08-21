Медленное производство: станут ли на Украине расследовать уголовное дело в отношении Порошенко и Климкина

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и действующего министра иностранных дел Павла Климкина, сообщают местные СМИ. По их данным, следствие будет вестись по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. При этом экс-глава государства уже фигурирует в 11 уголовных производствах. Опрошенные RT политологи считают, что быстрого расследования нового дела ожидать не стоит.

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего министра иностранных дел страны Павла Климкина возбуждено уголовное дело. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева, рассмотрев жалобу неназванного гражданина. Тот сообщил, что 15 июля подал заявление об уголовных правонарушениях, совершённых Порошенко и Климкиным, но никаких действий после этого не последовало.

15 августа киевский суд удовлетворил жалобу украинца и обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство.

Обстоятельства дела не уточняются. Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда, дело возбуждено по ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Кроме того, Шевченковский районный суд Киева обязал Госбюро расследований Украины открыть уголовное производство в отношении украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по факту возможных злоупотреблений властью.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с RT предположил, что новое дело против Порошенко, так же, как и предыдущие, не будет расследоваться с большим рвением.

«Сама схема возбуждения этого уголовного дела — через судебное решение — говорит о том, что правоохранительные структуры не хотели его возбуждать. Теперь их заставляют, поэтому, скорее всего, оно будет расследоваться из рук вон плохо и будет в большей мере инструментом такого информационно-политического давления на Порошенко и его команду, войдёт в ту плеяду дел, которые ведутся в отношении него или в которых он принимает участие в качестве свидетеля», — отметил эксперт.

По его мнению, все уголовные дела против экс-президента Украины «дискредитируют его в глазах избирателя и в глазах потенциальных западных защитников».

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц на Украине. Отметим, что после сообщений о возбуждении предыдущих дел генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент проходит в качестве свидетеля во всех делах, в которых фигурирует его имя.

При этом Луценко не заинтересован в доведении судебных производств до конца, считает американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин, который ранее сообщил, что за время президентства Порошенко вывел с Украины за рубеж по меньшей мере $8 млрд.

«Он свой человек в «семье». Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы и украли очень много денег», — заявил он.

Расследования в отношении Порошенко

По словам политолога Александра Асафова, возбуждение уголовных дел — необходимый процесс, который позволит максимально точно выявить все пути присвоения госсредств.

«Запущен механизм по болезненному и безболезненному отъёму накопленных ценностей в каких-то понятных объёмах. Для того, чтобы установить эти объёмы, необходимо вести оперативно-разыскные мероприятия, следственные действия, то есть допросы, вызовы», — пояснил Асафов RT.

Он уверен, что «все дела вокруг Порошенко, которые ведут ГБР, НАБУ и ряд других институтов, — это инвентаризация имущества Порошенко и его окружения».

Ещё в мае этого года юрист и бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен добиться ареста всех активов Порошенко.

Фото с протестов в Киеве/ Дом экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине

РИА Новости

© Скриншот с видео: Youtube

Появление же в очередном деле упоминания Климкина, по мнению Асафова, говорит о том, что политики могут быть общими финансовыми историями.

«Климкин, конечно, не настолько богат как Порошенко, но он может владеть информацией в силу своей принадлежности к внешнеполитическому ведомству», — отметил политолог.

Опрошенные RT эксперты уверены, что расследование нового дела затянется. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил в беседе с RT, что по большому счёту «мало кого интересует судьба Климкина», зато есть «много желающих посадить в тюрьму Порошенко, и ему будет трудно».

Сам экс-президент, выступая на съезде партии «Европейские дела», заявил, что несёт ответственность перед украинским народом и не боится преследования.