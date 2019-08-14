В ГБР назвали условие для допроса Порошенко с применением полиграфа
- РИА Новости
Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Иванову, для подобного допроса необходимо согласие Порошенко.
«Такой допрос может произойти с согласия допрашиваемого», — сказала она.
По словам Ивановой, пока неизвестно, состоится ли вообще допрос экс-президента с применением полиграфа.
Ранее суд разрешил ГБР провести допрос Порошенко с применением полиграфа. При этом сам экс-глава Украины 12 августа выразил готовность пройти детектор лжи, но только в прямом эфире телеканала «Прямой».
В конце июля сообщалось об 11 судебных производствах, в которых фигурирует Порошенко.