В ГБР назвали условие для допроса Порошенко с применением полиграфа

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Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова рассказала, при каком условии следователи могут провести допрос бывшего украинского президента Петра Порошенко с использованием полиграфа.
В ГБР назвали условие для допроса Порошенко с применением полиграфа
  • РИА Новости

Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на Иванову, для подобного допроса необходимо согласие Порошенко.

«Такой допрос может произойти с согласия допрашиваемого», — сказала она.

По словам Ивановой, пока неизвестно, состоится ли вообще допрос экс-президента с применением полиграфа.

Ранее суд разрешил ГБР провести допрос Порошенко с применением полиграфа. При этом сам экс-глава Украины 12 августа выразил готовность пройти детектор лжи, но только в прямом эфире телеканала «Прямой».

В конце июля сообщалось об 11 судебных производствах, в которых фигурирует Порошенко.

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