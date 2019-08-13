Суд разрешил ГБР провести допрос Порошенко с применением полиграфа
- РИА Новости
«Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии», — цитирует представителя ГБР «Украинская правда».
Ранее Порошенко выразил готовность пройти детектор лжи в прямом эфире телеканала «Прямой».
Он подчеркнул, что не доверяет ГБР и не верит в объективность и непредвзятость следствия.
12 августа ГБР допросили Порошенко в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
В конце июля сообщалось об 11 судебных производствах, в которых фигурирует Порошенко.
В частности, производства связаны с легализацией незаконных доходов, а также вероятным вмешательством в деятельность судей.