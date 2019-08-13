Суд разрешил ГБР провести допрос Порошенко с применением полиграфа

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Суд разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) Украины провести допрос бывшего президента страны Петра Порошенко с использованием полиграфа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Суд разрешил ГБР провести допрос Порошенко с применением полиграфа
  • РИА Новости

«Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии», — цитирует представителя ГБР «Украинская правда».

Ранее Порошенко выразил готовность пройти детектор лжи в прямом эфире телеканала «Прямой».

Он подчеркнул, что не доверяет ГБР и не верит в объективность и непредвзятость следствия.

12 августа ГБР допросили Порошенко в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

В конце июля сообщалось об 11 судебных производствах, в которых фигурирует Порошенко.

В частности, производства связаны с легализацией незаконных доходов, а также вероятным вмешательством в деятельность судей.

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