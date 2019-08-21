Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что автор иска, имя которого не названо, 15 июля подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершённых Порошенко и Климкиным по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

При этом обстоятельства дела не уточняются.

В начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.

Впоследствии генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.