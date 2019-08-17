«Работали не на свой народ, а на свои карманы»: Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд

За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд. Такое заявление сделал американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин. По его словам, ему лично известны факты вывода $700—800 млн, а в США против экс-президента заведено несколько уголовных дел. Расследования в отношении Порошенко продолжаются и на Украине. Однако собеседники RT в украинских партиях заявили, что сейчас нет никаких доказательств вины бывшего лидера, а при малейшей опасности он может уехать из страны.

За время своего президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин в интервью изданию «СТРАНА.ua».

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 млн до $800 млн», — указал Кислин.

По его словам, ждать расследования уголовных дел против экс-главы государства не стоит, пока Юрий Луценко занимает пост генпрокурора Украины.

«Он свой человек в «семье». Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы и украли очень много денег», — подчеркнул бизнесмен.

Кислин также сообщил, что на бывшего президента Украины завели несколько уголовных дел в США. Одно из производств касается возможного вывода за рубеж средств, полученных в рамках транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.

«Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они рассосались по карманам. Всё это делалось по распоряжению Порошенко», — пояснил американский миллиардер и бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

Напомним, что в июле Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц на Украине. Позднее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент проходит в качестве свидетеля во всех делах, в которых фигурирует его имя.

12 августа состоялся трёхчасовой допрос Порошенко, после которого политика попытались забросать яйцами на выходе из здания ГБР, но угодили в основном в охранников и журналистов.

Отметим, что следующая процедура допроса бывшего главы государства может состояться с применением полиграфа.

«Расследование краж из госбюджета может занять несколько лет»

Как заявил RT представитель партии «Слуга народа», действующий президент Украины не собирается защищать Петра Порошенко и не намерен вмешиваться в судебные дела в отношении него.

«Насколько я понимаю, все значительные расследования проводятся при участии известного на Украине юриста Андрея Портнова. Сейчас всё пока не выглядит таким образом, что бывшего главу государства могут привлечь к реальной ответственности — для этого необходимо одобрение США. Вероятно, по этой причине Сэм Кислин хочет подключить к этому делу ФБР», — пояснил он.

В свою очередь, источник RT в партии «Народный фронт» сообщил, что украинская элита наблюдает за конфликтом вокруг Порошенко. По его словам, на данный момент нет никаких реальных доказательств вины экс-главы государства, а все заявления делаются для того, чтобы тот нервничал и «делал глупости».

Уровень коррупции на Украине очень высокий, и это ни для кого не секрет, пояснил представитель партии «Батькивщина». При этом он не исключил, что бывший президент Украины при малейшей угрозе покинет территорию страны.

«Расследование таких фактов, как кража огромных денег из бюджета, может занять несколько лет. Но, с другой стороны, против Порошенко много свидетельств. Показания готов дать предприниматель Александр Онищенко, а теперь ещё и Сэм Кислин», — заявил собеседник RT.

«Власти Украины должны расследовать преступления бывших властей»

Как отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, заявление Кислина подтверждает, что на Украине необходимо проводить расследования в отношении бывших представителей власти. При этом, по его словам, до того момента, как политик окажется в тюрьме, все подобные обвинения в его адрес будут трактоваться как политический ход.

«Мне кажется, что если будет политическая воля со стороны нового украинского руководства, если подобному роду делам будет дана отмашка со стороны заокеанских партнёров Украины, то, конечно, они все должны быть оформлены в очень точные совместные обвинения против экс-президента Украины. Все прекрасно понимают, что этот человек выстроил огромнейшее количество различных схем, различных сомнительных криминальных взаимоотношений, через которые занимался самообогащением и решением своих собственных проблем», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что свидетельства американского миллиардера могут быть использованы как на Украине, так и в США в рамках антикоррупционных производств против представителей прошлой украинской власти.

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«Совпадение или нет, но, с одной стороны, сегодня США демонстрируют огромный интерес к материалам двух дел, которые связаны с Украиной: дело Пола Манафорта и дело Хантера Байдена в Burisma Holdings. С другой стороны, из США сейчас звучат сигналы о готовности помочь Украине и новому украинскому руководству расследовать дела против старого украинского руководства. Я не говорю о том, что готовится какой-то, условно говоря, обмен — политический и юридический — в этой части, но интересы ситуативно могут совпасть не в пользу Байдена-старшего и бывшего президента Порошенко», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В настоящий момент в Соединённых Штатах набирает обороты предвыборная гонка за пост президента. Бывший вице-президент США Джо Байден (отец Хантера) является одним из основных кандидатов от Демократической партии. При этом политик фактически поручил Порошенко в 2016 году уволить Генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вёл расследование против Burisma Holdings, в правление которой входил Хантер Байден.

В мае в Киев должен был прибыть адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, но он отменил визит из-за того, что в окружении Владимира Зеленского находится «множество врагов Дональда Трампа». При этом юрист, по его собственным словам, должен был попросить президента Украины не прекращать ряд резонансных дел, одно из которых касается Байденов.