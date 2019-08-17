Бизнесмен из США обвинил Порошенко в выводе с Украины $8 млрд

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Американский миллиардер Сэм Кислин обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко в «выведении из страны по меньшей мере $8 млрд».
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в выводе с Украины $8 млрд
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«Я приехал встретиться с новым руководством страны. По делу Порошенко в том числе. Сейчас против него идёт расследование, но при этом прокуроре (Юрии Луценко. — RT) никакого результата не будет», — сказал он в разговоре с «СТРАНА.ua».

По словам Кислина, Порошенко «за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд».

«Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 до $800 млн», — заявил предприниматель, отметив, что в США расследуется дело «по последнему миллиарду долларов кредитного транша» МВФ.

Ранее бывшие участники полка «Азов» заявили, что намерены добиваться тюремного заключения для Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».

Также юрист Андрей Портнов в своём Telegram-канале заявил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело в отношении Порошенко о хищениях в армии.

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