Гончарук заявил о планах Украины присоединиться к энергорынку Европы

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Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи с лидером Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что Украина намерена присоединиться к энергетическому рынку Европы в 2025 году.

Об этом сообщает правительственный портал Украины.

«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции европейского энергетического рынка. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — заявил Гончарук.

Он также отметил готовность Украины «окончательно избавиться от советского наследия» и полностью интегрироваться в Евросоюз.

По словам Гончарука, Украина планирует либерализовать энергетический рынок и отказаться от «неэффективных» советских Жилищного и Трудового кодексов.

Глава украинского правительства также выразил желание перенять опыт Эстонии в построении «Страны в смартфоне» и использовании современных технологий в госуправлении.

Ранее Гончарук заявил, что ожидает сложных переговоров с Россией по транзиту газа.

Трёхсторонняя встреча Евросоюза, России и Украины по газу запланирована на 19 сентября.

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