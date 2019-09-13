Гончарук заявил о планах Украины присоединиться к энергорынку Европы
Об этом сообщает правительственный портал Украины.
«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции европейского энергетического рынка. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — заявил Гончарук.
Он также отметил готовность Украины «окончательно избавиться от советского наследия» и полностью интегрироваться в Евросоюз.
По словам Гончарука, Украина планирует либерализовать энергетический рынок и отказаться от «неэффективных» советских Жилищного и Трудового кодексов.
Глава украинского правительства также выразил желание перенять опыт Эстонии в построении «Страны в смартфоне» и использовании современных технологий в госуправлении.
Ранее Гончарук заявил, что ожидает сложных переговоров с Россией по транзиту газа.
Трёхсторонняя встреча Евросоюза, России и Украины по газу запланирована на 19 сентября.