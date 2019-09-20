Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что указ содержит меры, направленные на стимуляцию развития регионов и предотвращение коррупции.

Также уточняется, что кабинету министров поручено во время доработки проекта госбюджета на 2020 год предусмотреть средства на мероприятия, направленные на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий Карпат.

16 сентября Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «деоккупация всех украинских территорий» являются его главной миссией как главы государства.