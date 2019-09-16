Зеленский назвал свою главную миссию как президента Украины
- РИА Новости
«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Как отметил президент, Украина рассчитывает на дипломатическую поддержку Словакии.
Ранее Зеленский, выступая на форуме в Киеве, заявил, что Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами».
Как отмечал МИД Украины, Киев занимается подготовкой пакета предложений, направленных на упрощение жизни людей на территории Донбасса.
В августе украинский президент в ходе первого заседании Рады нового созыва назвал главные задачи парламента, среди которых было в том числе «возвращение» Крыма.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.