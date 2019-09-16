Зеленский назвал свою главную миссию как президента Украины

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что мир в Донбассе и «деоккупация всех украинских территорий» являются его главной миссией как главы государства.
Зеленский назвал свою главную миссию как президента Украины
  • РИА Новости

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины», — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Как отметил президент, Украина рассчитывает на дипломатическую поддержку Словакии.

Ранее Зеленский, выступая на форуме в Киеве, заявил, что Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами».

Как отмечал МИД Украины, Киев занимается подготовкой пакета предложений, направленных на упрощение жизни людей на территории Донбасса.

В августе украинский президент в ходе первого заседании Рады нового созыва назвал главные задачи парламента, среди которых было в том числе «возвращение» Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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