Зеленский заявил о намерении «бороться» за Крым «не только словами»

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Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами».
Зеленский заявил о намерении «бороться» за Крым «не только словами»
  • РИА Новости

Он назвал ситуацию с Крымом «самой сложной ситуацией», передаёт Liga.net.

«Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи», — сказал глава государства.

Он рассказал, что ожидает встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — добавил он.

В конце августа Зеленский, выступая на первом заседании Рады нового созыва, назвал главные задачи парламента, среди которых было в том числе «возвращение» Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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