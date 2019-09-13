Зеленский рассказал, как завершить конфликт в Донбассе
- © Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
«Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.
Также Зеленский призвал Запад сохранить в силе антироссийские санкции.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате в ближайшее время продолжается.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.