Зеленский рассказал, как завершить конфликт в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить вооружённый конфликт в Донбассе можно только с помощью дипломатии.
Зеленский рассказал, как завершить конфликт в Донбассе
  • © Joint Forces Operation / Vitali Soloniy

«Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому — дипломатия», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.

Также Зеленский призвал Запад сохранить в силе антироссийские санкции.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате в ближайшее время продолжается.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.

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