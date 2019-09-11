Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа над проведением саммита в нормандском формате продолжается.
Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита
  • Reuters

«Мы работаем над проведением саммита в формате «нормандской четвёрки» через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса», — приводит РИА Новости слова Меркель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению переговоров в нормандском формате на высшем уровне по урегулированию кризиса в Донбассе.

7 сентября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого стороны обсудили  подготовительную работу в рамках организации саммита «нормандской четвёрки».

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