Меркель сообщила о работе над проведением нормандского саммита
- Reuters
«Мы работаем над проведением саммита в формате «нормандской четвёрки» через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса», — приводит РИА Новости слова Меркель.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны демонстрируют политическую волю к возобновлению переговоров в нормандском формате на высшем уровне по урегулированию кризиса в Донбассе.
7 сентября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого стороны обсудили подготовительную работу в рамках организации саммита «нормандской четвёрки».