В Киеве заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для упрощения жизни людей, проживающих на территории Донбасса. Об этом информирует Hromadske. 
В Киеве заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса
  • Reuters
  • © Ukrainian Presidential Press Service

«Если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения для наших людей, который оказались по ту сторону», — сказал Пристайко.

По его словам, речь идёт о ремонте моста в Станице Луганской, после чего Киев намерен предложить разведение сил в этом районе.

Также Пристайко заявил, что Киев готов «упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди смотрели телевидение и слушали радио». По его словам, «это тот пакет, который готовят» в украинском правительстве.

«Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства», — заявил он.

Ранее Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в нормандском формате «хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну».

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