В Киеве заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для упрощения жизни людей, проживающих на территории Донбасса. Об этом информирует Hromadske.

«Если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения для наших людей, который оказались по ту сторону», — сказал Пристайко.

По его словам, речь идёт о ремонте моста в Станице Луганской, после чего Киев намерен предложить разведение сил в этом районе.

Также Пристайко заявил, что Киев готов «упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди смотрели телевидение и слушали радио». По его словам, «это тот пакет, который готовят» в украинском правительстве.

«Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства», — заявил он.

Ранее Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в нормандском формате «хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну».