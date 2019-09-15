В МИД Украины рассказали об ожиданиях Зеленского от нормандского формата
«Президент Зеленский хотел бы иметь окончательное решение вопроса на востоке и законченную войну», — цитирует УНИАН Пристайко.
Он отметил, что украинская сторона уже шестой год ведёт переговоры касаемо завершения войны.
Министр также добавил, что если реалистично смотреть на вещи, то в лучшем случае удастся закрепить достигнутый прогресс.
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.