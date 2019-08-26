Волкер: США устраивает нормандский формат

Короткая ссылка
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Соединённые Штаты довольны нормандским форматом.
Волкер: США устраивает нормандский формат
  • Reuters

«(Президент Украины Владимир) Зеленский и некоторые другие политики начали говорить о том, что, возможно, для этого стоит попробовать другие форматы. Мы не подгоняем никого, и мы вполне довольны нормандским форматом, но если будут какие-то другие встречи, мы с удовольствием примем участие в них и поддержим эти попытки», — приводит РИА Новости слова Волкера.

Он заявил, что дело не в форматах, а в «политической воле России выполнить минские договорённости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить