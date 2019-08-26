Волкер: США устраивает нормандский формат

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Соединённые Штаты довольны нормандским форматом.

«(Президент Украины Владимир) Зеленский и некоторые другие политики начали говорить о том, что, возможно, для этого стоит попробовать другие форматы. Мы не подгоняем никого, и мы вполне довольны нормандским форматом, но если будут какие-то другие встречи, мы с удовольствием примем участие в них и поддержим эти попытки», — приводит РИА Новости слова Волкера.

Он заявил, что дело не в форматах, а в «политической воле России выполнить минские договорённости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу лидеров нормандского формата в сентябре.