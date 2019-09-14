Волкер призвал выполнить все пункты Минских соглашений

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что для прекращения конфликта в Донбассе необходимо выполнить все пункты Минских соглашений, включая тот, что касается особого статуса Донбасса.

В ходе выступления на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия» он заявил, что Минские соглашения включают в себя ряд «стимулов», таких как «защита населения, амнистия участников конфликта, восстановление конституционного строя Украины, гарантированные местные выборы, специальный статус территорий на Украине».

По его словам, «всё это надо сделать в рамках соглашений, тогда будут гарантии», передаёт ТАСС.

Также он призвал Киев идти на компромиссы в вопросе установления мира в Донбассе.

«Украина не должна идти на компромисс только в тех вопросах, которые касаются территориальной целостности и безопасности», — заявил он.

Ранее Волкер сказал, что США устраивает нормандский формат.