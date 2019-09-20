В Белом доме назвали темы предстоящей встречи Трампа с Зеленским

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Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп намерен провести с украинским лидером Владимиром Зеленским встречу на полях Генассамблеи ООН 25 сентября.
В Белом доме назвали темы предстоящей встречи Трампа с Зеленским
  • © globallookpress.com
  • Reuters

Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя администрации США, политики обсудят возможности сотрудничества в сфере энергетики, расширения торговли, а также необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

По его словам, Трамп собирается «выразить свою обеспокоенность тем, что он рассматривает как хищническую экономическую активность со стороны Китая на Украине, попытки похищать украинскую интеллектуальную собственность».

Кроме того, глава Белого дома планирует высказаться за то, чтобы все стороны выполняли Минские соглашения.

Зеленский будет находиться с визитом в США с 23 по 26 сентября.

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