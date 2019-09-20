Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября

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Президенты Украины и Соединённых Штатов Владимир Зеленский и Дональд Трамп, как планируется, проведут встречу 25 сентября в Нью-Йорке, где будет проходить 74-я сессия Генассамблеи ООН.
Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября
  • © РИА Новости
  • Reuters

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение офиса украинского президента.

«Встреча президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября», — заявили в администрации Зеленского. 

На сайте украинского лидера указывается, что Зеленский будет находиться с визитом в США с 23 по 26 сентября.

«В Нью-Йорке глава государства проведёт ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский и Трамп могут встретиться 25 сентября.

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