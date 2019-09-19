СМИ назвали возможную дату встречи Зеленского и Трампа
- © РИА Новости
- Reuters
«Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что запланированная продолжительность встречи составит 45 минут, однако она «может продлиться и дольше».
Ранее в пресс-службе вице-президента США Майка Пенса сообщили, что лидеры Украины и Соединённых Штатов встретятся на полях ГА ООН.