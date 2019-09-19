В Белом доме рассказали о планах Трампа встретиться с Зеленским в ООН

Короткая ссылка
В Белом доме подтвердили информацию о том, что первая встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимир Зеленского пройдёт на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-президента США Майка Пенса.

«Вице-президент поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским… и обсудил с ним предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке», — указывается в заявлении.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщил, что Зеленский провёл телефонный разговор с Пенсом. Отмечается, что украинский лидер поблагодарил США за оказываемую Украине помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить