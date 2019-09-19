В Белом доме рассказали о планах Трампа встретиться с Зеленским в ООН

В Белом доме подтвердили информацию о том, что первая встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимир Зеленского пройдёт на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-президента США Майка Пенса.

«Вице-президент поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским… и обсудил с ним предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке», — указывается в заявлении.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщил, что Зеленский провёл телефонный разговор с Пенсом. Отмечается, что украинский лидер поблагодарил США за оказываемую Украине помощь.