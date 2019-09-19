Зеленский провёл телефонный разговор с Пенсом

Украинский лидер Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с вице-президентом США Майком Пенсом.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Украинский президент поблагодарил Пенса за оказываемую Соединённым Штатами помощь и выразил надежду, что в следующем году объёмы такой помощи со стороны США только возрастут.

«Владимир Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединённые Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинский лидер также проинформировал вице-президента США о реформах в сфере искоренения коррупции в стране.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провели телефонный разговор, в ходе которого американская сторона «подтвердила поддержку» Киева.