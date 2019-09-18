Помпео и глава МИД Украины провели переговоры

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Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провели телефонный разговор, в ходе которого американская сторона «подтвердила поддержку» Киева.

Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента США.

«Госсекретарь Помпео поздравил главу МИД Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку США Украине, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства права и созданию экономической среды, способствующей конкуренции и инвестициям», — говорится в сообщении.

Также Помпео выразил от имени США «непоколебимую поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности».

Ранее Пристайко заявил, что западным партнёрам Киева трудно поддерживать санкции против России.

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