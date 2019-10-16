«Заигрывает с радикалами»: Зеленский выдвинул условия реализации Киевом формулы Штайнмайера

Украина отведёт войска от линии соприкосновения с ДНР и ЛНР, когда ОБСЕ сообщит о семи днях соблюдения режима тишины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Также, по его словам, Киев намерен законодательно принять формулу Штайнмайера только после переговоров и достижения договорённостей в нормандском формате. Ранее в Верховной раде заявили, что в ходе этого саммита Украина будет пытаться изменить подходы к выполнению Минских соглашений. По мнению аналитиков, Киев ищет возможности отказаться от выполнения обязательств по Донбассу. Таким образом украинские власти стремятся заручиться поддержкой националистов, которые продолжают играть существенную роль в украинской внешней и внутренней политике, считают эксперты.

Украина будет ждать семь дней соблюдения режима тишины в Донбассе, чтобы отвести войска. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи со своим латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. По словам украинского лидера, соблюдение этого условия должна подтвердить миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Семидневный срок тишины — это не новость для Украины и всех участников минской контактной группы. Поэтому мы будем ждать семь дней тишины, это должны зафиксировать представители ОБСЕ, что семь дней не было выстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня у нас уже тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы сможем говорить об отводе», — сказал Зеленский.

Украинский президент также поставил условие для имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины — встреча в нормандском формате.

«Вы знаете, что у нас этот закон действует до 31 декабря нынешнего года, а потом прекращает своё действие. И формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и если все стороны, и российская сторона, хотят прекратить эту страшную трагедию и эту войну», — сказал он.

«Националистическое меньшинство определяет курс»

Ранее об условиях для выполнения Киевом политической части Минских соглашений заявила пресс-секретарь бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. Напомним, что Кучма возглавляет украинскую делегацию на переговорах трёхсторонней контактной группы в Минске.

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По её словам, необходимо ликвидировать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, развести силы на протяжении всей линии соприкосновения, установить контроль Киева над границей с Россией и так далее.

В Кремле подобные требования назвали неожиданными для всех участников нормандского процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока неясно, означает ли это отказ Киева от своих обязательств.

«Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные — и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей — пока непонятно», — сказал он.

Проводя такую политику, Зеленский апеллирует к националистам, выступающим против формулы Штайнмайера и Минских соглашений, считает политолог Иван Мезюхо.

«Зеленский пытается «заигрывать» с украинскими радикалами и националистами, которые подняли серьёзную протестную волну в украинском обществе. Всё-таки националистическая риторика уже серьёзно въелась в информационное пространство Украины, и во многом активное националистическое меньшинство определяет и внешнеполитический, и внутриполитический курс украинского государства», — считает аналитик.

Ранее глава международного комитета Верховной рады Богдан Яременко заявил, что в ходе саммита в нормандском формате Киев попытается изменить подходы к выполнению минских договорённостей.

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«Украина будет и дальше прилагать все усилия, чтобы мирные переговоры были эффективными, чтобы состоялась встреча в нормандском формате, в ходе которой можно будет утвердить дорожную карту мирного процесса, которая фактически будет базироваться на минских договорённостях, но, возможно, позволит скорректировать определённые подходы, которые за пять лет доказали свою неработоспособность», — сказал он в эфире украинского телеканала «Наш».

Так, он отметил, что если в ходе саммита будет достигнут прогресс, то необходимость в действующем законе об особом статусе Донбасса, который истекает 31 декабря, «просто отпадёт». Более значительное изменение Яременко обозначил в вопросе амнистии. Согласно Минским соглашениям, Киев должен её провести в отношении всех участников событий в Донбассе.

«Там есть брутальная фраза о том, что Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий в Донбассе. Это не так. Мы не можем отбросить общий принцип права — необратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдёт на амнистию», — заявил депутат.

На Украине не скрывают, что не намерены соблюдать свои обязательства, отметил эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. При этом он выразил мнение, что встреча в нормандском формате без реализации договорённостей не будет иметь смысла.

«Она будет иметь смысл, только когда будет имплементирована формула Штайнмайера, назначены и проведены выборы в Донбассе, введён закон об особом статусе Донбасса. Если этого не происходит, то нормандская встреча не имеет смысла», — сказал он RT.

Украинские военнослужащие в Донецкой области

Reuters

© Gleb Garanich

«Президент не может обеспечить развод боевых подразделений»

Напомним, Киев дал своё согласие на имплементацию формулы Штайнмайера 1 октября на переговорах в Минске. Тогда же стороны договорились и о разведении войск — оно должно было произойти 7 октября независимо от того, сколько дней продолжался режим тишины.

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Однако в указанный день глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за обстрелов разведение сил было сорвано и Киев намерен ждать режима тишины на протяжении недели. Примечательно, что утром 7 октября националисты из добровольческого полка «Азов», входящего в структуру МВД Украины, заняли позиции в районе Золотого и отказались покидать их. Они заявили, что выступают против формулы Штайнмайера и Минских соглашений в целом.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что Зеленский не смог обеспечить выполнение договорённостей.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: «Если армия уйдёт с этих позиций, мы там встанем». Армия не уходит», — сказал он.

В этой ситуации необходимо «проявление политической воли», считает Путин.

Безпалько убеждён, что тема окончания войны использовалась Зеленским только для избрания президентом.

«Окончание войны Зеленский использовал, только чтобы прийти к власти, потому что у общества был такой запрос. Люди, которые были заинтересованы в приходе Зеленского к власти, не заинтересованы в прекращении войны и в том, чего ожидало население от президента: в нормализации отношений с Россией и в восстановлении экономики», — констатировал эксперт.