Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе
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Соответствующее заявление он сделал в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом. Трансляцию брифинга вёл офис президента Украины в Facebook.
«Мы будем ожидать семи «дней тишины». Для нас показателем является ОБСЕ, которая должна сказать: «Да, семь дней не было выстрелов», — отметил он.
По данным Зеленского, к настоящему времени режим тишины в Донбассе соблюдается на протяжении двух дней.
11 октября в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил в Донбассе.