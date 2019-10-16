Зеленский назвал условие отвода войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен ждать семь «дней тишины» в Донбассе для отвода сил, при этом соблюдение перемирия должна подтвердить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместного брифинга с латвийским коллегой Егилсом Левитсом. Трансляцию брифинга вёл офис президента Украины в Facebook.

«Мы будем ожидать семи «дней тишины». Для нас показателем является ОБСЕ, которая должна сказать: «Да, семь дней не было выстрелов», — отметил он.

По данным Зеленского, к настоящему времени режим тишины в Донбассе соблюдается на протяжении двух дней.

11 октября в самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил в Донбассе.