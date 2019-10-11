В ЛНР заявили о срыве Киевом третьей попытки отвода сил у Золотого

Украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Об этом заявили в самопровозглашённой Луганской народной республике.

Как заявил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко, «приходится констатировать тот факт, что украинская сторона полностью проигнорировала и тем самым сорвала все мероприятия по разведению сил и средств на участке в районе Золотого».

«ЛНР предпринимала три попытки к разведению на вышеуказанном участке, но так и не дождалась ответной реакции с украинской стороны, что было подтверждено представителями СММ ОБСЕ», — цитирует Луганский информационный центр Филипоненко.

При этом он подчеркнул, что республика по-прежнему выступает за мирное урегулирование и готова «в любой момент возобновить проведение мероприятий по отводу сил и средств».

Ранее в ЛНР уже заявляли о срыве отвода сил и средств в районе Золотого в Донбассе.

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.