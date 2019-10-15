Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

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Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
  • РИА Новости

Он напомнил, что на прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил, а процесс должен был начаться 7 октября, информирует РИА Новости.

«Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, Вооружённые силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева», — сказал Грызлов.

По его словам, главной причиной торможения минского процесса является позиция Киева.

«Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мёртвой точки», — добавил он.

11 октября в самопровозглашённой ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил в Донбассе

В республике отмечали, что в ходе очередного заседания контактной группы в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил. 

В МИД России, комментируя срыв разведения сил в Донбассе, выразили глубокое разочарование

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