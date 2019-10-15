ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе
«На повестке будет выяснение причин не разведения сил и средств в Золотом и Петровском», — приводит Интерфакс его сообщение в Telegram-канале.
Кроме того, стороны намерены обсудить формулу Штайнмайера и вопрос обмена удерживаемыми лицами.
Заседание рабочих подгрупп по Донбассу назначено на 11:00, а в 15:00 начнёт работу Контактная группа.
Ранее в ЛНР обвинили Киев в срыве третьей попытки отвода сил в Донбассе.
МИД России выразил глубокое разочарование в связи с несостоявшимся разведением сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе и призвал Украину предпринять усилия для реализации своих обязательств.