ЛНР рассчитывает обсудить в Минске дату разведения сил в Донбассе

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник заявил, что в ходе очередного заседания в Минске планируется обсудить новую дату разведения сил в Петровском и Золотом.

«На повестке будет выяснение причин не разведения сил и средств в Золотом и Петровском», — приводит Интерфакс его сообщение в Telegram-канале.

Кроме того, стороны намерены обсудить формулу Штайнмайера и вопрос обмена удерживаемыми лицами.

Заседание рабочих подгрупп по Донбассу назначено на 11:00, а в 15:00 начнёт работу Контактная группа.

Ранее в ЛНР обвинили Киев в срыве третьей попытки отвода сил в Донбассе.

МИД России выразил глубокое разочарование в связи с несостоявшимся разведением сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе и призвал Украину предпринять усилия для реализации своих обязательств.