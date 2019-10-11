МИД России отреагировал на срыв разведения сил в Донбассе

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В МИД России глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств на двух участках линии соприкосновения в Донбассе в районе Золотого и Петровского. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.
МИД России отреагировал на срыв разведения сил в Донбассе
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как напомнили дипломаты, первое разведение состоялось и было зафиксировано ОБСЕ в ноябре 2016 года, но позднее ВС Украины практически полностью заняли эти территории.

Договорённость о повторном отводе была достигнута 1 октября 2019 года в Минске и тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября.

«Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала», — говорится в сообщении.

Указывается, что остаётся невыполненным решение нормандского саммита в Берлине 2016 года.

«Надеемся, что украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках контактной группы и нормандского формата», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты уверены, что это позволит придать импульс процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил в Донбассе

Как отмечал президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований. 

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