В Кремле оценили призыв Киева к роспуску ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Киева о роспуске самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик является неожиданной для других участников переговоров в нормандском формате.

«Это опять, что называется, новые вводные. По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать», — сказал он журналистам.

Также представитель Кремля добавил, что пока непонятно, означает ли это отход от Минских соглашений, минского плана действий, ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей.

Ранее Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы, заявила о намерении Киева выполнять политическую часть Минских соглашений лишь после роспуска ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал такое заявление крайне странным, отметив, что это требование является «грубейшим нарушением».