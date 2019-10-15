В Киеве призвали распустить ДНР и ЛНР

Короткая ссылка
Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.
В Киеве призвали распустить ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она в Facebook.

Она отметила, что также необходимы вывод с территории Украины «вооружённых формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы» ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и «выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями».

Ранее в ЕС отметили прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. 

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера Украине придётся выйти из минского формата

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить