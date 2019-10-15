В Киеве призвали распустить ДНР и ЛНР

Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала она в Facebook.

Она отметила, что также необходимы вывод с территории Украины «вооружённых формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы» ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и «выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями».

Ранее в ЕС отметили прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как отмечал украинский лидер Владимир Зеленский, в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера Украине придётся выйти из минского формата.