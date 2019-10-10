Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придётся выходить из минского процесса. Это автоматически произойдёт», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украину могут обвинить в неисполнении подписанного, и тогда она может «остаться один на один с Россией».

Ранее Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе, полагаясь на нормандский формат и Минские соглашения.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если Минские соглашения будут исполняться, то «встреча в нормандском формате будет полезна».