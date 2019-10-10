В Совфеде оценили слова Зеленского о разрешении ситуации в Донбассе

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова президента Украины Владимира Зеленского, который выступил против военного положения и военного решения в отношении Крыма и Донбасса.
В Совфеде оценили слова Зеленского о разрешении ситуации в Донбассе
  • РИА Новости

«Здорово, что президент Зеленский выступает против военного решения в Донбассе. Но слово «Крым» в подобных выступлениях звучать не должно. Темы полуострова уже нет, как и вопроса по ней. Крым — республика в составе России. Что касается Донбасса, это прекрасно», — сказал он.

По словам Джабарова, если Минские соглашения будут исполняться, то «встреча в нормандском формате будет полезна».

Ранее Зеленский заявил, что выступает против военного положения и военного решения в Крыму и Донбассе.

По его словам, он полагается на нормандский формат и Минские соглашения.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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