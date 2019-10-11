В ЕС отметили прогресс Киева в реализации Минских соглашений

Представитель ЕС отметил прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, однако заявил о желании услышать оценку ситуации от главы украинского МИД Вадима Пристайко.

«Есть некоторый прогресс, мы воодушевлены прогрессом, но мы хотим услышать оценку процесса от украинского министра. Мы надеемся, что ситуация будет двигаться вперёд», — цитирует ТАСС представителя.

По его словам, «позитивными новостями» стали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, подписание формулы Штайнмайера, определяющей последовательность действий для урегулирования украинского конфликта, и подготовка саммита в нормандском формате.

Также дипломат сообщил о планах стран «нормандской четвёрки» проинформировать совет о ходе реализации Минских соглашений и предстоящем саммите, который ЕС «всегда поддерживал».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о беспрецедентном количестве принятых Киевом законодательных актов.