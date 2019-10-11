В ЕС отметили прогресс Киева в реализации Минских соглашений

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Представитель ЕС отметил прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, однако заявил о желании услышать оценку ситуации от главы украинского МИД Вадима Пристайко.
В ЕС отметили прогресс Киева в реализации Минских соглашений
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«Есть некоторый прогресс, мы воодушевлены прогрессом, но мы хотим услышать оценку процесса от украинского министра. Мы надеемся, что ситуация будет двигаться вперёд», — цитирует ТАСС представителя.

По его словам, «позитивными новостями» стали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, подписание формулы Штайнмайера, определяющей последовательность действий для урегулирования украинского конфликта, и подготовка саммита в нормандском формате.

Также дипломат сообщил о планах стран «нормандской четвёрки» проинформировать совет о ходе реализации Минских соглашений и предстоящем саммите, который ЕС «всегда поддерживал».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила о беспрецедентном количестве принятых Киевом законодательных актов.

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