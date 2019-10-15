В Совфеде прокомментировали призыв Киева распустить ДНР и ЛНР

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы, о том, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.
В Совфеде прокомментировали призыв Киева распустить ДНР и ЛНР
  • Reuters

«Крайне странное заявление. Они готовы выполнять Минские соглашения, но при этом самолично вписывают туда пункт о роспуске ДНР и ДНР. Это грубейшее нарушение. Такие высказывания свидетельствуют о том, что Киев не желает выполнять Минские соглашения и следовать формуле Штайнмайера, на которую буквально неделю назад дал согласие. Всё говорит о том, что власть на Украине нестабильна и непоследовательна», — сказал он.

По словам сенатора, при таком подходе «ситуация в ДНР и ЛНР решена не будет».

Цеков призвал дождаться заявлений более высоких должностных лиц.

«Пресс-секретарь Кучмы — это, конечно, хорошо. Однако надо подождать, что скажут официальные руководители Киева», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь Кучмы заявила, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также отвода сил в Донбассе.

Она отметила, что также необходимы вывод с территории Украины «вооружённых формирований иностранных войск и военной техники».

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