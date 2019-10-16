На своих условиях: что стоит за требованием Киева распустить ДНР и ЛНР

Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину на переговорах. В числе прочих условий разрешения конфликта на востоке страны — выход непризнанных республик из рублёвой зоны и установление контроля Киева над участком границы с Россией. В Донецкой народной республике обвинили Украину в попытке подменить особый статус Донбасса понятием децентрализации. Эксперты утверждают, что, выдвигая заведомо невыполнимые требования, Украина хочет снять с себя ответственность за отсутствие какого-либо прогресса в процессе мирного урегулирования.

Для того чтобы Киев выполнил политическую часть Минских соглашений, необходимо распустить самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Об этом заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину на переговорах трёхсторонней контактной группыв Минске.

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Среди других обозначенных ею условий выполнения минских договорённостей — вывод с территории страны вооружённых формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Кроме того, украинская сторона настаивает, чтобы в ДНР и ЛНР был выведен из обращения российский рубль, а украинские предприятия, национализированные в самопровозглашённых республиках, вернулись под украинскую юрисдикцию.

По словам Олифер, эти условия Леонид Кучма изложил на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске.

На заявление пресс-секретаря бывшего украинского президента резко отреагировал МИД ДНР. В Telegram-канале ведомства подчёркивается, что украинские власти пытаются подменить предоставление Донбассу особого статуса, что предусмотрено формулой Штайнмайера, собственной трактовкой понятия децентрализации.

«Украинская сторона должна отдавать себе отчёт, что лишь

особый статус Донбасса, надлежащим образом закреплённый на конституционном уровне, является единственным путём долгосрочного мирного урегулирования конфликта», — подчёркивается в заявлении дипломатического ведомства ДНР.

«Мысли вслух»

Обозначенная Олифер позиция противоречит Минским соглашениям, считают эксперты. Они обращают внимание на то, что упразднение непризнанных республик не является основой диалога по мирному урегулированию.

«В Минских соглашениях речь идёт не о ликвидации ДНР и ЛНР, а об определённой степени автономии Донбасса. По большому счёту эти соглашения — путь к примирению в рамках уже новой Украины, которая будет выстраивать свои отношения с регионами на других принципах», — пояснил в беседе с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин также считает, что заявление Дарьи Олифер — шаг к отходу Киева от выполнения договорённостей в Минске.

«В этом нет ничего удивительного. На практике Киев не выполнял Минские соглашения при Петре Порошенко. Не выполняет он их и теперь. Одно только отличие: при Зеленском об этом стали честно и прямо говорить. При Порошенко всё-таки делался вид, что Украина действительно готова следовать Минским соглашениям», — отметил он в комментарии RT.

Протесты в Киеве против формулы Штайнмайера

РИА Новости

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В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш напомнил, что под Минскими соглашениями стоит подпись представителей ДНР и ЛНР. Сама идея распустить подписантов соглашений, по его выражению, «немного смешна». Вместе с тем Коктыш допускает, что Кучма и его пресс-секретарь в данном случае транслируют собственную точку зрения, а не позицию официального Киева.

«Необходимы всё-таки разъяснения Владимира Зеленского. Пока неясно, аннулируют украинские власти Минские соглашения этим заявлением или слова Олифер — это всего лишь мысли вслух», — сказал Коктыш в разговоре с RT.

Путь урегулирования

Вместе с тем эксперты допускают, что заявление пресс-секретаря Кучмы могло быть продиктовано стремлением Украины снять с себя ответственность за то, что она не способна добиться выполнения минских договорённостей на основе формулы Штайнмайера.

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«Если Украина действительно хочет идти по пути урегулирования, ей нужно просто исполнять то, что уже записано в Минских соглашениях, причём со всеми пропущенными сроками, и то, что соответствует формуле Штайнмайера. Пока что Киев не осуществляет главного: он не прекращает огонь и отказывается от разведения сил в Донбассе, в то время как ДНР и ЛНР согласны на отвод войск», — говорит Безпалько.

Напомним, что ранее представители самопровозглашённых республик заявили о срыве разведения войск по вине украинской стороны.

Стоит отметить, что заявлению Олифер предшествовали слова Зеленского об альтернативном плане, который якобы есть у Киева на случай провала переговоров в минском формате.

«У нас есть план Б, я не хочу о нём сейчас говорить», — заявил украинский президент в ходе пресс-марафона.

Впрочем, некоторые детали этого плана раскрыл министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 14 октября в Брюсселе после заседания комитета Европейского парламента по иностранным делам.

«Например, одна из таких идей — предложить мировому сообществу помочь нам с миссией по поддержанию мира», — сказал украинский министр.

globallookpress.com

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Вместе с тем он подчеркнул, что Украина всё-таки надеется, что удастся достичь прогресса в мирном процессе в рамках договорённостей в минском и нормандском форматах.

Ранее Пристайко заявлял, что рассчитывает на проведение саммита «нормандской четвёрки» (встреча глав России, Украины, Германии и Франции по урегулированию ситуации на востоке Украины. — RT) в конце октября, темой которого должно стать выполнение минских договорённостей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтверждал, что подготовка к саммиту ведётся, но затруднился назвать конкретные сроки его проведения.

Между тем Богдан Безпалько сомневается в том, что заявление Олифер может привести к полному срыву переговоров в нормандском формате. Однако Киев вполне способен использовать его как повод для отказа от организации саммита.

«Встречаться сейчас просто нет смысла. Если бы удалось достичь выполнения формулы Штайнмайера или, скажем, согласовать даты местных выборов в Донбассе, тогда можно было бы обсуждать следующие меры. А сейчас что обсуждать? Отказ Украины выполнять то, что она согласилась выполнять? Исчезает повестка саммита. Но в целом переговорная площадка и сам формат остаются», — сказал Безпалько.

По его мнению, возможный срыв саммита приведёт к тому, что усталость Запада от темы урегулирования ситуации в Донбассе лишь усилится.

«Проблема в том, что эта усталость не трансформируется в какие-либо действия. Если бы Великобритания, Франция, Германия, Евросоюз в целом ввели какие-то ограничения в отношении Украины, то тогда бы её удалось заставить идти по пути соблюдения Минских соглашений и выполнения формулы Штайнмайера. Однако этого не происходит», — подытожил эксперт.